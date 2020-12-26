Названа глобальная цель России в космосе

Если у американской компании SpaceX главная цель — попасть на Марс, то у Роскосмоса — обеспечить оборону страны и исследовать происхождение Земли и Вселенной. Об этом заявил глава космической госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», — ответил Рогозин в Тwittеr на вопрос подписчика о цели Роскосмоса в комментариях к посту о подготовке к пуску ракеты «Союз-2» с космодрома Куру.

Подписчик расстроился, что это лишь «красиво звучит, но четкой цели у России по космосу нет».

В начале этой недели глава Роскосмоса потребовал от правительства США отменить санкции против предприятий госкорпорации. Он заявил, что это глупые ограничения, которые навредят важному сотрудничеству Москвы и Вашингтона в космосе. Еще он направил письмо с этим же требованием главе NASA Джиму Брайденстайну, но ответа не получил, пишет Ura.ru.

Минторговли США опубликовало список из 45 российских и 58 китайских компаний, организаций и ведомств, против которых введут очередные санкции. В него попали предприятия Роскосмоса.