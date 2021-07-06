Названа дата судебного заседания по делу Дудя о пропаганде наркотиков

Административное дело о пропаганде наркотиков в отношении журналиста Юрия Дудя рассмотрят в Зюзинском суде Москвы 23 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя инстанции.

«Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Дудя Ю. назначено к рассмотрению на 23 июля, в 09:30», — приводит агентство слова собеседника.

Дудя будут судить по административной статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве завело это дело 23 апреля.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что во время расследования специалисты провели несколько экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в интервью Дудя с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Дело журналиста вернули в суд после доработки 1 июля.

Статья о пропаганде наркотиков подразумевает наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей для обычных людей, от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц.