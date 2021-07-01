Дело Юрия Дудя вернули в суд после доработки

Дело о пропаганде наркотиков, заведенное на журналиста Юрия Дудя вернули в суд после доработки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Материалы административного дела уже поступали в суд 10 июня, но их вернули на доработку, написали News.ru.

Юрий Дудь — популярный блогер и журналист, на своем YоuТubе-канале он публикует большие интервью с известными людьми. Дудя обвиняют в пропаганде наркотиков в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Пожаловалась на журналиста «Лига безопасного интернета», организация, возглавляемая Екатериной Мизулиной, дочерью бывшего сенатора Елены Мизулиной.

Статья о пропаганде наркотиков подразумевает наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Также индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам могут запретить заниматься профессиональной деятельностью на срок до 90 суток.