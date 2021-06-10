Судебная экспертиза показала пропаганду наркотиков в интервью Дудя

Судебная экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела отправили в Зюзинский районный суд в Москве.

«Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу», — сообщила ТАСС директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Агентству подтвердили в Зюзинском суде, что материалы дела находятся у них.

В начале апреля Лига безопасности интернета усмотрела в нескольких интервью Юрия Дудя пропаганду запрещенных веществ. После проверки МВД возбудило административное дело. Не остался в стороне скандала депутат Виталий Милонов, он заявил, что Россия не должна идти по пути Запада и делать наркотики чем-то обыкновенным. Якобы Дудь в своих интервью ходит по краю — блогер демонстрирует порочную безбашенность в своих работах.