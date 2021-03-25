Опасность «Бессмертного полка» сравнили с поездкой на метро в пандемию

Вероятность подхватить коронавирус на шествии «Бессмертный полк» не больше, чем в метро. Тем не менее снимать маски не стоит, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его мнению, ситуация с коронавирусом в России позволяет провести акцию в традиционном, очном формате.

«Такое важное мероприятие по сравнению с одним днем в метро — это то, что в нынешней обстановке мы можем себе позволить», — сказал он.

Меры можно смягчать и сейчас, и в мае, считает Аграновский.

Если «Бессмертный полк» разрешат провести в очном формате, участники должны будут надеть маски. «Может, и в масках надо пройти — ничего страшного. А вот перчатки не нужны», — считает профессор.

Тем не менее праздновать победу над коронавирусом пока рано: «враг еще не бежит». Пандемия до сих пор представляет собой серьезную реальность и угрозу. Кривая выявляемых случаев снижается, но перелом еще не произошел. Снять средства индивидуальной защиты можно будет, когда больше половины россиян привьется от коронавируса. Тогда кривая заметно поползет вниз, отметило ИА НСН.

Ранее в Москве прививку от коронавируса сделали около миллиона человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Глава столицы говорил, что вакцина безопасная и эффективная, никаких проблем не возникло.