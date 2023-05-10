Эксклюзив 10 мая 2023, 17:10 Названа дата прощания и похорон погибшего соратника Прилепина Прощание и похороны погибшего при покушении на Прилепина бойца Шубина пройдут 11 мая РИА «Новости»

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Церемония прощания с погибшим при покушении на писателя Захара Прилепина сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии Александром Шубиным пройдет в ближайший четверг, 11 мая, в Нижнем Новгороде. Об этом «360» сообщила супруга писателя Мария Прилепина.

Она уточнила, что Александра Шубина представили к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества.

Мария привела рассказ мужа о погибшем бойце Шубине с позывным Злой. По словам самого Прилепина, боец всегда находился в центре его жизни и приходил на помощь.

«В этот раз он спас мне жизнь в четвертый раз. Несколько раз во время обстрелов он натурально закрывал меня собой», — рассказал писатель.

Прилепин добавил, что не знает, есть ли на земле форма благодарности за такие заслуги.

«Он никогда не был Злой. Он был очень добрый, он очень много смеялся, улыбался, радовался, Господень мир восхищал его. Он тайно жертвовал на храмы и мечтал о нашей часовне, в нашей деревне. В августе она должна была появиться», — подчеркнул он.

Взрывное устройство сдетонировало в машине Захара Прилепина 6 мая. В этот момент писатель ехал за рулем по Нижегородской области в сопровождении своего друга и охранника Александра Шубина. От полученных ранений соратник общественного деятеля скончался на месте, а самого писателя госпитализировали.

После оказания медицинской помощи жизни писателя ничто не угрожает, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что с Прилепиным все в порядке, он продолжает проходить лечение.

Обвиняемым в покушении на Прилепина стал гражданин Украины Александр Пермяков. Криминалисты быстро установили его личность. Суд отправил фигуранта дела о теракте и незаконном обороте взрывчатки в следственный изолятор.