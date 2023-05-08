Эксклюзив 08 мая 2023, 12:25 Появилось видео из суда, где арестовали подозреваемого в теракте против Прилепина «360» показал кадры из суда, где арестовали фигуранта дела о теракте против Прилепина

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Фигуранту дела о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина Александру Пермякову предъявили обвинение. В распоряжении «360» оказалось видео из здания суда.

Полиция завела Пермякова в зал судебного заседания. Фигуранту предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном обороте оружия. Следствие направило ходатайство о его аресте, которое суд удовлетворил.

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Прилепин стал жертвой покушения 6 мая под Нижним Новгородом. Он получил тяжелые ранения. Друг и охранник писателя, Александр Шубин, который ехал на пассажирском сидении, скончался на месте происшествия.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого — 29-летнего Александра Пермякова. Он признался следователям, что пытался убить писателя по приказу Службы безопасности Украины.

Ранее СК России сообщил, что подозреваемому в теракте против Прилепина предъявили обвинение.