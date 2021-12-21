Названа дата премьеры седьмого сезона «Сватов» в России

Новый сезон сериала «Сваты» покажут на телеканале «Россия 1» 27 декабря. Создатели обещают появление новых персонажей, которых сыграют Виктор Добронравов, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Трухин и многие другие.

Седьмой сезон «Сватов» будет не просто комедийным, зрителей ждут драма, боевик, даже мюзикл, написал ТАСС.

Ранее режиссер «Сватов-7» Андрей Яковлев у себя в Instagram сообщил, что премьера сериала состоится 20 декабря на телеканале «1+1». Там же он уточнил, что в России дата выхода будет чуть позже. Однако, по его словам, новые серии можно будет увидеть на YouTube.

Шестой сезон «Сватов» выходил с 2012 по 2013 год. Съемки продолжения многосерийного фильма удалось завершить только в этом году. Финал снимали в Грузии. В новом сезоне героев перенесут в прошлое, чтобы показать жизнь молодых Ивана и Валентины Будько. Помимо этого, в новых сериях внучка героев Женя выйдет замуж. В самом начале сериала она была еще совсем ребенком.