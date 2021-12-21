Названа дата премьеры седьмого сезона «Сватов» в России
«Россия 1» покажет премьеру седьмого сезона «Сватов» 27 декабря
Новый сезон сериала «Сваты» покажут на телеканале «Россия 1» 27 декабря. Создатели обещают появление новых персонажей, которых сыграют Виктор Добронравов, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Трухин и многие другие.
Седьмой сезон «Сватов» будет не просто комедийным, зрителей ждут драма, боевик, даже мюзикл, написал ТАСС.
Ранее режиссер «Сватов-7» Андрей Яковлев у себя в Instagram сообщил, что премьера сериала состоится 20 декабря на телеканале «1+1». Там же он уточнил, что в России дата выхода будет чуть позже. Однако, по его словам, новые серии можно будет увидеть на YouTube.
Шестой сезон «Сватов» выходил с 2012 по 2013 год. Съемки продолжения многосерийного фильма удалось завершить только в этом году. Финал снимали в Грузии. В новом сезоне героев перенесут в прошлое, чтобы показать жизнь молодых Ивана и Валентины Будько. Помимо этого, в новых сериях внучка героев Женя выйдет замуж. В самом начале сериала она была еще совсем ребенком.