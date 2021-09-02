Семейная эпопея закончилась через 13 лет. Что ждать от седьмого сезона «Сватов»

Комедийный сериал «Сваты», так полюбившийся зрителям за добрый юмор и актерский состав, завершился на шестом сезоне еще в 2013 году. Долгое время судьба проекта была туманна. Но вот этим летом режиссер сериала Андрей Яковлев объявил, что съемки седьмого сезона все-таки завершены.

Новые серии должны выйти на экраны через несколько месяцев. Точная дата пока не названа. Видео, на котором Яковлев сообщил, что история «Сватов», которая длилась целых 13 лет, подошла к концу, появилось в его Instagram 20 июля.

«Ну что, ребята. Вот и настала та минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съемок семейной эпопеи „Сваты“ окончены», — сказал Яковлев.

После этих слов участники съемок начали обниматься. Татьяна Кравченко и Анна Кошмал даже расплакались.

Поклонники «Сватов» отреагировали на объявление не менее эмоционально. В комментариях Яковлева начали просить не заканчивать сериал, а продолжать снимать дальше.

«Все актеры нам стали родными, мы с ними проживали все сезоны, продолжайте снимать, у вас это хорошо получается, так хочется позитива и легкости, а вы нам это все даете!» — написала одна из пользовательниц.

Еще одна подписчица призналась, что тоже плачет из-за этого ролика.

«Пожалуйста, не заканчивайтесь… На протяжении нескольких лет каждый день дома включены „Сваты“. Без них атмосфера дома не та», — объяснила она.

По ее мнению, «Сваты» — это лучший сериал, который они когда-либо снимали. Многие написали, что готовы пересматривать его снова и снова, хотя знают наизусть все реплики героев, поэтому им так не хочется верить в то, что это действительно конец.

«Слезы давят и очень обидно»

Тяжело от окончания сериала не только зрителям. Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько, рассказал, что ему очень грустно оттого, что эта история подошла к концу. По его словам, прощаться с любимым проектом ему очень тяжело.

«Слезы давят и очень обидно», — поделился актер в интервьюжурналу «Собеседник».

Съемки завершились в Грузии. По неподтвержденным официально данным, в них не принимала участие Людмила Артемьева. Зрителей это, конечно, очень опечалило. Однако позже появилась информация, что актриса все-таки появится в новых эпизодах.

По крайней мере сам Яковлев заявил у себя в Instagram, что в продолжении сериала будут принимать участие все актеры из прошлых сезонов.

Источник фото: телеканал «360»

Поучаствовал в съемках новых «Сватов» грузинский певец Вахтанг Кикабидзе. Он появится только в одной серии. Эта новость вызвала противоречивую реакцию со стороны зрителей. Фото актера со съемок бурно обсуждали в соцсетях. Многим показалось, что режиссеру не стоило приглашать его в проект, потому что ранее Кикабидзе делал антироссийские высказывания. В частности, он обещал, что ноги его не будет в РФ, «пока между нашими странами такая ситуация».

Были и те, кто не увидел в появлении Кикабидзе чего-то ужасного, потому что значение имеет только то, что он прекрасный актер, и неважно, что он когда-то говорил по поводу России.

А что с сюжетом

Детали нового сезона «Сватов» никто из актеров и создателей сериала не разглашает. Ранее появлялась информация о том, что действие развернется в XIX веке, а герои будут вести жизнь помещиков. Ожидается, что в одном из эпизодов зрители смогут увидеть юных Валю и Ивана.