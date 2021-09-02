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    02 сентября 2021, 13:56

    Семейная эпопея закончилась через 13 лет. Что ждать от седьмого сезона «Сватов»

    Ольга Назаркина

    Комедийный сериал «Сваты», так полюбившийся зрителям за добрый юмор и актерский состав, завершился на шестом сезоне еще в 2013 году. Долгое время судьба проекта была туманна. Но вот этим летом режиссер сериала Андрей Яковлев объявил, что съемки седьмого сезона все-таки завершены.

    Семейная эпопея закончилась через 13 лет. Что ждать от седьмого сезона «Сватов»

    Новые серии должны выйти на экраны через несколько месяцев. Точная дата пока не названа. Видео, на котором Яковлев сообщил, что история «Сватов», которая длилась целых 13 лет, подошла к концу, появилось в его Instagram 20 июля.

    «Ну что, ребята. Вот и настала та минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съемок семейной эпопеи „Сваты“ окончены», — сказал Яковлев.

    После этих слов участники съемок начали обниматься. Татьяна Кравченко и Анна Кошмал даже расплакались.

    Поклонники «Сватов» отреагировали на объявление не менее эмоционально. В комментариях Яковлева начали просить не заканчивать сериал, а продолжать снимать дальше.

    «Все актеры нам стали родными, мы с ними проживали все сезоны, продолжайте снимать, у вас это хорошо получается, так хочется позитива и легкости, а вы нам это все даете!» — написала одна из пользовательниц.

    Еще одна подписчица призналась, что тоже плачет из-за этого ролика.

    «Пожалуйста, не заканчивайтесь… На протяжении нескольких лет каждый день дома включены „Сваты“. Без них атмосфера дома не та», — объяснила она.

    По ее мнению, «Сваты» — это лучший сериал, который они когда-либо снимали. Многие написали, что готовы пересматривать его снова и снова, хотя знают наизусть все реплики героев, поэтому им так не хочется верить в то, что это действительно конец.

    «Слезы давят и очень обидно»

    Тяжело от окончания сериала не только зрителям. Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько, рассказал, что ему очень грустно оттого, что эта история подошла к концу. По его словам, прощаться с любимым проектом ему очень тяжело.

    «Слезы давят и очень обидно», — поделился актер в интервьюжурналу «Собеседник».

    Съемки завершились в Грузии. По неподтвержденным официально данным, в них не принимала участие Людмила Артемьева. Зрителей это, конечно, очень опечалило. Однако позже появилась информация, что актриса все-таки появится в новых эпизодах.

    По крайней мере сам Яковлев заявил у себя в Instagram, что в продолжении сериала будут принимать участие все актеры из прошлых сезонов.

    Семейная эпопея закончилась через 13 лет. Что ждать от седьмого сезона «Сватов» | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Поучаствовал в съемках новых «Сватов» грузинский певец Вахтанг Кикабидзе. Он появится только в одной серии. Эта новость вызвала противоречивую реакцию со стороны зрителей. Фото актера со съемок бурно обсуждали в соцсетях. Многим показалось, что режиссеру не стоило приглашать его в проект, потому что ранее Кикабидзе делал антироссийские высказывания. В частности, он обещал, что ноги его не будет в РФ, «пока между нашими странами такая ситуация».

    Были и те, кто не увидел в появлении Кикабидзе чего-то ужасного, потому что значение имеет только то, что он прекрасный актер, и неважно, что он когда-то говорил по поводу России.

    А что с сюжетом

    Детали нового сезона «Сватов» никто из актеров и создателей сериала не разглашает. Ранее появлялась информация о том, что действие развернется в XIX веке, а герои будут вести жизнь помещиков. Ожидается, что в одном из эпизодов зрители смогут увидеть юных Валю и Ивана.