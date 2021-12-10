Стала известна дата премьеры нового сезона сериала «Сваты»

Режиссер «Сватов-7» Андрей Яковлев в Instagram обрадовал поклонников сериала. Он сообщил, когда состоится премьера первой серии.

«Наконец-то могу вас поздравить с грядущей премьерой долгожданного 7-го сезона сериала „Сваты“!!! Уже 20 декабря на „1+1“ премьера первой серии, к сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Все к экранам телевизоров!!!» — написал он в Instagram.

Яковлев отметил, что жители России могут не ждать телевизионной премьеры, а посмотреть сериал в YouTube.

Шестой сезон сериала «Сваты» шел на телеэкранах с 2012 по 2013 год. Следующий сезон пытались снять с 2014 года, однако завершить съемки удалось лишь в этом году. Финальные серии отсняли летом в Грузии. О том, что сезон станет последним, заявил режиссер проекта во время съемок.

В новом сезоне сериала зрителей перенесут в прошлое, чтобы показать жизнь молодых Ивана и Валентины Будько. Кроме того, финальный сезон ознаменуется свадьбой внучки героев Жени, которая в начале сериала была еще совсем маленькой девочкой.