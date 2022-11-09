Названа дата начала монтажа второго пролета Крымского моста | 360°

09 ноября 2022, 09:40
Названа дата начала монтажа второго пролета Крымского моста
Вице-премьер Хуснуллин: монтаж второго пролета Крымского моста начнется 11 ноября
Монтаж второго пролета Крымского моста начнется 11 ноября. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, строители уже закончили надвижку первого пролетного строения автодорожной части моста. Благодаря слаженной и четкой работе специалистов весь процесс занял около 12 часов.
Реклама
Кроме того, строители использовали поперечную надвижку, что позволило в кратчайшие сроки установить первый пролет.
Реклама
«Монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября», — написал Хуснуллин.
Общий вес первого установленного пролета Крымского моста составил свыше 300 тонн. Во вторник министерство транспорта предупреждало, что движение машин через Крымский мост приостановят в связи с восстановительными работами.
В начале октября на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за которого загорелись топливные цистерны проходящего рядом поезда. Власти полуострова обещали полностью восстановить движение всех видов транспорта по мосту уже в декабре.
Крымский мост
Крым
Взрыв на Крымском мосту
Реклама
Реклама