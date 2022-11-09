Названа дата начала монтажа второго пролета Крымского моста | 360°

Общество 09 ноября 2022, 09:40 Названа дата начала монтажа второго пролета Крымского моста Вице-премьер Хуснуллин: монтаж второго пролета Крымского моста начнется 11 ноября

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Монтаж второго пролета Крымского моста начнется 11 ноября. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, строители уже закончили надвижку первого пролетного строения автодорожной части моста. Благодаря слаженной и четкой работе специалистов весь процесс занял около 12 часов.

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Кроме того, строители использовали поперечную надвижку, что позволило в кратчайшие сроки установить первый пролет.

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«Монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября», — написал Хуснуллин.

Общий вес первого установленного пролета Крымского моста составил свыше 300 тонн. Во вторник министерство транспорта предупреждало, что движение машин через Крымский мост приостановят в связи с восстановительными работами.

В начале октября на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за которого загорелись топливные цистерны проходящего рядом поезда. Власти полуострова обещали полностью восстановить движение всех видов транспорта по мосту уже в декабре.