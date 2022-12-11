Общество 11 декабря 2022, 00:02 Назван срок возвращения ушедших из России брендов Экономист РАНХиГС Гинько предрек возвращение покинувших Россию брендов в течение пяти лет РИА «Новости»

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Большинство мировых брендов, которые ушил с российского рынка, оставили за собой право в течение нескольких лет выкупить обратно предприятия за символическую сумму. Об этом рассказал экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в интервью URA.RU.

Он отметил, что многие компании пожалели о том, что потеряли российский рынок. Они хотят вернуться, поэтому многие в договорах указали возможность прийти и выкупить свои предприятия.

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«Бизнес как бы говорит, что он уходит, продает свои магазины. Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить [свои активы] за энную сумму», — сказал экономист.

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Зарубежные бренды, пояснил он, недовольны недовольны сложившееся ситуацией. Но в России не обязаны сохранять за ними места, если они решать одуматься и вернуться. Такие вопросы решаются в индивидуальном порядке, подчеркнул Гинько.

Он добавил, что их не заставляли уходить. Многие компании нашли выход и продолжили свою работу в России, заключил экономист.

С российской рынка ушел шведский ретейлер H&M. По предварительным данным, финансовые издержки компании составили 184 миллиона долларов. Также телеканал Disney заявил о прекращении своего вещания в России 14 декабря.