Культура 02 декабря 2022, 23:52 Disney сообщила о прекращении работы в России Disney: работа канала в России закончится 14 декабря Кадр из анимационной комедии «Вверх»

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Телеканал Disney прекратит вещание в России 14 декабря. Об этом в России сообщило интернет-издание Mash в своем Telegram-канале.

Причины — санкции против России, в том числе — изъятия прав на мультфильмы и сериалы.

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«Из-за ухода больших компаний и систем оплаты закупать наши любимые мультики и сериалы стало сложнее. Выкупить лицензию не успеют — очень маленький срок, а переоформлять документы поздно», — говорится в публикации.

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Место Disney займет в эфире новый канал «Солнце».

Ранее стало известно, что продукцию Marvel, Disney, Pixar и DC Comics включили в перечень для параллельного импорта. Таковы данные Минпромторга.

О параллельном импорте зарубежных фильмов до этого говорил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он предложил прибегнуть к параллельному прокату или устроить принудительное лицензирование иностранных картин. После приостановки работы компаний Disney и Sony в стране кинотеатры выступили все-таки за показ фильмом.