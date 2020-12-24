Назван срок ликвидации Козельского полигона ядохимикатов на Камчатке

Козельский полигон ядохимикатов исчезнет на Камчатке в 2021 году. Пока специалисты занимаются проектными работами, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Сейчас должны быть проектные работы проведены, потом изыскания, и в 2021 году, уверен, нам удастся этот вопрос закрыть. По крайней мере я для этого все делаю и поддержка со стороны правительства есть», — процитировало главу региона РИА «Новости».

Солодов отметил, что в зимнее время заниматься рекультивацией небезопасно и невозможно из-за большого слоя снега. Губернатор добавил, что наиболее активно сейчас работают Росатом и специализированные подразделения, занимающееся утилизацией опасных веществ.

«Наиболее активно в качестве разработчиков сейчас они рассматриваются, мы определяем сейчас механизм финансирования, и после этого, собственно, к проектным работам можно будет приступить», — заключил Солодов.

В начале октября глава региона сообщил, что Козельский полигон будет рекультивирован. При этом он подчеркнул, что работы проведут, даже если загрязнение воды на Камчатке не было связано с утечкой хранящихся там веществ. Грязевое пятно заметили в океане специалисты из Дальневосточного федерального университета. Сотрудники Роспотребнадзора проверили рыбу, но никаких вредных веществ в ней не нашли. Несмотря на загрязнение, все показатели были в норме.