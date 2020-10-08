Ученые обнаружили около Камчатки пятно, которое движется к Курилам

Ученые обнаружили пятно загрязнения у берегов Камчатки, которое постепенно передвигается к Курильским островам. Оно растянулось примерно на 40 километров.

«Во время облета удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 километров по прямой)», — рассказали ТАСС в пресс-службе Дальневосточного федерального университета, ученые которого занимаются исследованием загрязнения.

На воде хорошо видно само пятно — оно темно-зеленое и образует необычную пену на волнах. Ширина полосы загрязнения разнится от 30 до 100 метров от берега. Пятно имеет четкие границы и не распадается.

Ученые ДВФУ планируют и дальше изучать пятно и масштаб загрязнения. Они примут участие в морской экспедиции вдоль всего юго-восточного побережья Камчатки и соберут все возможные образцы для проведения экспертизы. Экспертов пригласил в регион глава края Владимир Солодов. Группу возглавляет ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Ранее Солодов рассказал, что в воде на побережье Камчатки не обнаружили токсины. Также в норме радиационный фон.