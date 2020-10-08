Власти Камчатки начали подготовку к рекультивации Козельского полигона

Началась подготовка к рекультивации Козельского полигона ядохимикатов. Его включат в реестр объектов накопленного экологического вреда для последующей ликвидации.

«Нужно делать проект, полноценную экологическую экспертизу, и после этого специалисты должны определить, в какой последовательности и как он может либо рекультивироваться, либо приводиться в безопасное состояние», — рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что власти региона работают по этому вопросу вместе с Минприроды. Пока нужно составить план необходимых действий.

Владимир Солодов сообщил, что Козельский полигон будет рекультивирован, даже если загрязнение воды на Камчатке не связано с возможной утечкой токсичных веществ, хранящихся там.

Ранее стало известно, что эксперты Роспотребнадзора не обнаружили в камчатской рыбе вредных веществ. Все показатели — в пределах нормы. По словам Владимира Солодова, ученые регулярно проверяют рыбу.

Специалисты из Дальневосточного федерального университета рассказали об обнаружении грязевого пятна в океане. Оно движется в южном направлении — к Курильским островам.