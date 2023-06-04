Общество 04 июня 2023, 13:43 Назван простой способ хранения помидоров в холодильнике, чтобы они не теряли вкус «ИноСМИ»: ученые Минсельхоза США сказали, как хранить помидоры, чтобы они не теряли вкус Freepik

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Помидоры, хранящиеся в холодильнике, дольше остаются свежими, но теряют свой вкус. Это подтверждают исследования, проведенные в Министерстве сельского хозяйства США. Однако есть один способ сохранить аромат и вкусовые качества продуктов, оставляя их в прохладном месте, написал новостной агрегатор «ИноСМИ».

Речь идет о «бабушкином методе». Все, что понадобится — это обычная вода. Прежде чем убрать томаты в холодильник нужно замочить их на пять минут в горячей воде — примерно около 50 градусов. После этого овощу необходимо дать остыть при комнатной температуре, после этого можно смело убирать его в прохладное место.

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Ученые американского Минсельхоза подтвердили, что этот способ рабочий.

«Предварительная обработка горячей водой предотвращает последующую потерю вкуса из-за охлаждения», — заявил исследователь Цзиньхэ Бай.

Анализ показал, что в томатах, нагретых перед охлаждением, больше вкусовых соединений. Тем не менее, специалисты рекомендуют не хранить овощи долго, ведь они могут испортиться. Лучше съедать их свежими, ведь лето — традиционно время для помидоров.

Перед употреблением помидоры достаточно промыть водой. Бытовую химию лучше не использовать.

Однако людям с артритом и артрозом не следует слишком налегать на томаты, хоть они и считаются полезным овощем. Дело в том, что помидоры содержат большие количества соланина и щавелевой кислоты, а эти элементы могут негативно влиять на костную ткань и суставы.