Здоровье 22 мая 2023, 13:55 Диетолог Мансурова посоветовала людям с артритом есть меньше помидоров

Читать 360tv в

Лето — это традиционно время свежих овощей, среди которых в тройке лидеров находятся помидоры. Но есть их можно не всем. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Она напомнила, что томаты содержат в больших количествах соланин и щавелевую кислоту. Эти элементы могут негативно влиять на костную ткань и суставы. Поэтому, как добавили «Народные новости», людям с артритом и артрозом следует есть поменьше помидоров.

Реклама

«Если выбирать из томатов, то щавелевой кислоты и соланина будет меньше, чем в других вариантах, в томатах мелкого сорта. Так, пара горошин помидорок вреда не нанесет», — отметила Ирина Мансурова.

Авторы: