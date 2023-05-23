Здоровье 23 мая 2023, 16:37 Россиянам рассказали, чем мыть овощи и фрукты Зинаида Алексеева: перед тем, как съесть яблоко, его нужно поместить в кипяток

Читать 360tv в

Эксперт Центра сертификации и экспертизы качества продукции и услуг Зинаида Алексеева в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, как правильно мыть покупные овощи и фрукты, которые подвергаются химической обработке.

Специалист объяснила, что производители овощей и фруктов использую химию, чтобы сохранить целостность плодов и не допустить гниения. Некоторые из овощей и фруктов достаточно помыть под водой, а вот яблоки перед употреблением рекомендуется поместить в кипяток, поскольку они покрываются парафином, и обычная вода не смоет это вещество.

Реклама

«Если это помидоры, огурцы или виноград, то достаточно просто промыть. Надо подержать их под струей воды. Использование бытовой химии для мытья я бы не рекомендовала, так как это щелочные вещества, их тоже нужно вымыть», — сообщила Алексеева.

Если у кого-то из членой семьи есть аллергия, то лучше снимать кожу с овощей и фруктов.