Общество 29 февраля 2024, 09:05 Навязчивых коллекторов начнут штрафовать в России Штрафы за навязчивость коллекторов составят до 2 млн рублей в России

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В России установят штрафы за навязчивую работу коллекторов. Проект закона с поправками в КоАП подготовил Минюст, сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

Законопроект разработали после внесения в прошлом году поправок, ужесточающих общение коллекторов с должниками. Нормы имели отложенный характер, поэтому вступили в силу с февраля. Теперь должник может отказаться от личного общения с взыскателями, будь то коллекторы, банки или микрофинансовые организации.

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«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности», — говорится в пояснительной записке.

За навязчивое общение взыскателям грозит штраф. Для физических лиц он составит от 50 до 500 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 тысяч до одного миллиона или дисквалификацию на срок до одного года. Для юридических лиц штраф предусмотрят до двух миллионов рублей.