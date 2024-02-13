Общество 13 февраля 2024, 13:49 Глава Лиги защиты должников Крылов: рост жалоб на коллекторов связан с развитием IT-технологий

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Генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов объяснил, с чем связан рост обоснованных жалоб на коллекторов. Слова эксперта передала радиостанция «Говорит Москва».

По мнению специалиста, причина кроется в развитии IT-технологий. Сейчас соответствующая процедура доступна в электронном виде.

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«Раньше надо было составлять документы, отправлять „Почтой России“ либо нести лично, и рассматривалось достаточно все сложно», — добавил Крылов.

При этом он отметил, что проблема должников заключается в сборе необходимых доказательств, подтверждающих нарушение со стороны коллекторов.