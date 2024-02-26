Деньги 26 февраля 2024, 10:01 Запрет на работу «недружественных» коллекторов не одобрили в Минэкономики Минэкономики РФ не поддержало запрет на работу «недружественных» коллекторов РИА «Новости»

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В Минэкономразвития выступили против введения запрета на работу с россиянами коллекторов, банков и микрофинансовых организаций, которые связаны с недружественными странами. Таким образом в ведомстве отреагировали на проект президентского указа об ограничительных мерах для «недружественных» взыскателей, разработанный Минюстом. Об этом написал РБК.

Представитель Минэкономразвития пояснил, что решение по этому документу можно выработать с учетом позиции всех заинтересованных ведомств.

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Известно, что в проекте Минюста предусматривается запрет любых действий, направленных на возвращение долга с граждан РФ, если они связаны с «недружественными» государствами. Речь идет об учредителях, собственниках и юрлице, в которое входит иностранец — гражданин страны, совершавшей недружественные шаги в отношении России. Проверка организации на наличие таких связей возложена на ФСПП.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у России много сторонников даже в недружественных государствах. Они поддерживают традиционные ценности, а также готовы внедрять российские идеи в экономической сфере.