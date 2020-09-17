Разработчик «Новичка» отреагировал на слухи о бутылке с ядом в деле Навального

Бутылка воды, которую нашли в номере Алексея Навального в Томске и с помощью которой, как считают его сторонники, его могли отравить, возможно, вообще не из этого города. О ее происхождении ничего не известно, считает один из разработчиков «Новичка» — Леонид Ринк.

«Если учесть, что все бутылки одинаковы, то это „мертвая улика“. Мы ее посмотреть не можем, а у них она есть. Все бутылки одинаковы, и доказать, что именно эта бутылка из гостиницы в Томске, мягко говоря, не приходится», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, бутылку можно подготовить в любой точке мира. Ринк отметил, что если «Новичок» нанесли бы на бутылку Навального в Томске, то основатель ФБК умер бы. Кроме него, пострадали бы те, кто трогал емкость.

Ранее 17 сентября в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление на эту тему. В нем говорится, что яд из группы «Новичок» обнаружили на бутылках с водой в номере Навального в томской гостинице Xander Hotel.

Навальному стало плохо утром 20 августа, спустя некоторые время после вылета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, основателя ФБК госпитализировали в одну из местных больниц. Позже его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкие врачи заявили, что россиянина отравили веществом из группы «Новичок». Омские врачи утверждают, что не нашли в организме Навального следов яда. Германия отметила, что выводы их специалистов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Кроме того, в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводят свое исследование.

МИД РФ подчеркнул, что ФРГ не проинформировала Россию о своих выводах. РФ ждет ответа на свой официальный запрос от Германии.