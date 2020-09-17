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    17 сентября 2020, 11:08

    Эксперты ОЗХО начали изучать анализы Навального

    Андрей Иванов

    Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали изучать анализы Алексея Навального. Они получили от Германии запрос на оказание технической помощи.
    Эксперты ОЗХО начали изучать анализы Навального

    «Группа экспертов технического секретариата независимо собрала биомедицинские образцы у господина Навального для анализа в назначенных ОЗХО лабораториях. <…> Германия запросила техническую помощь у секретариата. <…> ОЗХО оказывает Германии помощь в связи с обвинениями в применении химического оружия против Алексея Навального», — говорится в заявлении организации.

    Ранее постоянное представительство России при Евросоюзе задало Европарламенту ряд вопросов по ситуации с Навальным. Российская сторона указала в письме на нелогичность обвинений в свой адрес.

    Алексею Навальному месяц назад стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске. Через два дня семья увезла его на лечение в Берлин.

    Спустя несколько дней правительство Германии заявило, что в организме мужчины нашли следы яда из группы «Новичок». Берлин призвал Москву прояснить ситуацию, однако не ответил ни на один запрос Генпрокуратуры РФ по инциденту.

    Сейчас Навальному уже лучше: он может самостоятельно дышать и встает с кровати, пишет RT.

    Новости SMI.FM