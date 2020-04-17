Пропускной режим в Москве сработал. Пассажиров в общественном транспорте стало на полмиллиона меньше

Москвичи меньше пользуются городским общественным транспортом. На второй день введения в столице пропускной системы пассажиров автобусов, метро и других видов транспорта оказалось меньше на 516 тысяч.

Об изменениях трафика рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

С 15 апреля в столице необходимо получить пропуск тем, кто передвигается на общественном, личном или служебном транспорте. В первый день все пошло не так гладко, как хотелось бы: в метро началось столпотворение, а на дорогах снова возникли заторы.

Пункты досмотра организовали на всех въездах в Москву. Полицейские проверяли, есть у водителей и пассажиров необходимое разрешение на передвижение по городу. С утра 16 апреля пробок не было — инспекторы учли опыт первого дня пропускного режима.

На сегодняшний день в столице 18 105 больных с подтвержденным COVID-19. Выздоровели 1517 жителей Москвы, еще 127 скончались.