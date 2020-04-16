Более 12 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве с 11 апреля

Сознательность москвичей с прошлых выходных упала. Горожане стали чаще нарушать режим строгой изоляции, который помогает бороться с коронавирусом. С 11 по 16 апреля полицейские составили около 12 тысяч протоколов на гуляющих без конкретной цели граждан.

«В период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали активно уже не только патрулировать, но и привлекать к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции, то у нас на сегодняшний день порядка 12 тысяч протоколов составлено сотрудниками полиции», — заявил в эфире телеканала «Россия-24» начальник главного контрольного управления города Евгений Данчинков.

По его словам, общая сумма штрафов составила 50 миллионов рублей. Только за последние сутки полицейские оформили две тысячи протоколов на москвичей, которые нарушили режим.

В строгой самоизоляции россияне живут уже с конца марта. Власти запретили людям без особой нужды выходить на улицы. С 15 апреля в столице и Подмосковье ввели новые ограничения. Для поездки на общественном или личном транспорте теперь нужен специальный пропуск. По состоянию на 16 апреля в России зафиксировали 27 938 случаев заражения коронавирусом.