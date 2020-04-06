Нарушителям карантина в Москве выписали свыше 160 протоколов

Москвичей уличили в нарушении режима самоизоляции. Полицейские составили уже более 160 административных протоколов. Люди не выполняли выданные предписания оставаться дома.

Практику нарушений в этой ситуации назвали «достаточной». Об этом заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, которого процитировал «Интерфакс».

«Московская полиция не ставит перед собой цель доставлять кого-то или задерживать», — подчеркнул Васенин.

По его словам, целью правоохранителей является «разъяснение и предупреждение», а не составление протоколов. Тем не менее за прошедший период по статье 19.4 КоАП их выписали свыше 160.

«Это когда человеку было выдано предписание находиться дома, и он его не выполнял», — пояснил представитель столичного ГУ МВД.

В Москве и Подмосковье введен режим полной самоизоляции. Всем людям, независимо от возраста, рекомендовано оставаться дома и выходить при необходимости в магазин, аптеку, внести мусор или погулять с домашним питомцем.

За последние сутки в столице зафиксировали 591 случай заражения (всего их 4484). Подавляющее большинство инфицированных — 85% — младше 85 лет. Москвичи, у которых в последнее время обнаружили коронавирус, в основном не покидали город. Всего в России насчитывают 6343 случая заболевания.