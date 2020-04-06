Большинство зараженных коронавирусом москвичей не покидали страну

Большинство москвичей, у которых за последнее время обнаружили коронавирус, не покидали страну. Основное число заражений сейчас происходит внутри столицы.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24». Она отметила, что первые случаи заражения фиксировали у тех москвичей, которые возвращались в Россию из трех стран.

В первую очередь это была Италия, затем Франция и Германия — это основные три страны, которые дали нам первых заболевших Анастасия Ракова.

Сейчас же заболевание распространяется в основном среди тех, кто за границу не выезжал. Кроме того, новые пациенты в большинстве случаев даже не общались с кем-то, кто недавно приехал из-за рубежа.

По последней информации, в столице зафиксировали 4484 случая заражения коронавирусом. 591 человек заболел за последние сутки. За время распространения пандемии в столице выздоровели 206 человек — повторные тесты после выписки оказались у них отрицательными. 12 москвичей справились с инфекцией за последние сутки.

В Москве до 1 мая действует режим изоляции. Выходить из дома можно только по веским причинам — чтобы добраться на работу, купить продукты и лекарства, выгулять домашних животных. В остальных случаях жители столицы должны оставаться дома.

Основными симптомами нового типа инфекции являются кашель и высокая температура. Но заболевание может сопровождаться головной болью, резкой потерей обоняния, а также чувством беспокойства и дискомфорта. В России зарегистрировали первый экспресс-тест на коронавирус. Благодаря ему определить инфекцию можно будет за 40 минут — с точностью более 94%.