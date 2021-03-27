Адвокатская палата Санкт-Петербурга выявила нарушения этики в работе Андрея Алешкина, бывшего адвоката актера Михаила Ефремова. Об этом со ссылкой на источник в адвокатских кругах сообщил ТАСС.

Дисциплинарное дело Алешкина рассмотрела квалификационная комиссия. Сам Алешкин сообщил, что не смог присутствовать при рассмотрении его дела по причине болезни. Его адвокат Виолетта Волкова просила отложить дело. Она также не смогла посетить заседание, поскольку была занята на другом процессе. Волкова ранее сообщила РИА ФАН, что рассмотрение жалобы без их присутствия является нарушением регламента.

Алешкин посетовал, что обычно болезнь является достаточным основанием для переноса судебного заседания, но в его случае это не сработало.

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, ранее подал две жалобы на Алешкина, в которых обвинил своего бывшего адвоката в самопиаре и нарушении договоренностей о неразглашении подробностей его дела в прессе.

Ранее СМИ сообщили, что бывшая жена актера Ксения Качалина осталась почти без денег после того, как Ефремова посадили в тюрьму. Она рассказала, что сейчас ей никто не помогает и она проживает в грязной и неухоженной квартире.

Ефремова приговорили к 7,5 года колонии по делу о ДТП в Москве, повлекшем смерть человека. Авария произошла в центре Москвы 8 июня 2020 года. Актер находился за рулем внедорожника Jeep в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого, курьер Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице.