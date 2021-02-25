Адвокатская палата перенесла рассмотрение дела бывшего защитника Ефремова

Адвокатская палата Санкт-Петербурга перенесла рассмотрение дисциплинарного дела Андрея Алешкина, который ранее защищал актера Михаила Ефремова. Об этом Алешкин сообщил «360».

«Сегодня комиссия рассмотрела представление вице-президента адвокатской палаты и отложила рассмотрение на месяц в связи с тем, что я заявил о нарушении права на защиту, которое было гарантировано мне 46-й статьей Конституции. И с этими доводами комиссия согласилась», — рассказал адвокат.

Дополнительное время ему предоставили для «чистоты вынесения решения», добавил Алешкин.

Следующее заседание комиссии назначено на 25 марта.

Жалобу на Алешкина в адвокатскую палату направил Ефремов. Актер просил проверить компетенцию защитника, обвинив его в самопиаре и нарушении договоренности о «тишине в СМИ».

Сам Алешкин утверждал, что дело против него могло быть сфабриковано двумя другими адвокатами Ефремова.

Ранее актер Никита Джигурда нанял Алешкина для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Ефремов дважды отказывался от услуг Алешкина.