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    25 февраля 2021, 20:22

    Адвокатская палата перенесла рассмотрение дела бывшего защитника Ефремова

    Иван Степанов, Кирилл Фролов

    Адвокатская палата Санкт-Петербурга перенесла рассмотрение дисциплинарного дела Андрея Алешкина, который ранее защищал актера Михаила Ефремова. Об этом Алешкин сообщил «360».

    Адвокатская палата перенесла рассмотрение дела бывшего защитника Ефремова

    «Сегодня комиссия рассмотрела представление вице-президента адвокатской палаты и отложила рассмотрение на месяц в связи с тем, что я заявил о нарушении права на защиту, которое было гарантировано мне 46-й статьей Конституции. И с этими доводами комиссия согласилась», — рассказал адвокат.

    Дополнительное время ему предоставили для «чистоты вынесения решения», добавил Алешкин.

    Следующее заседание комиссии назначено на 25 марта.

    Жалобу на Алешкина в адвокатскую палату направил Ефремов. Актер просил проверить компетенцию защитника, обвинив его в самопиаре и нарушении договоренности о «тишине в СМИ».

    Сам Алешкин утверждал, что дело против него могло быть сфабриковано двумя другими адвокатами Ефремова.

    Ранее актер Никита Джигурда нанял Алешкина для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Ефремов дважды отказывался от услуг Алешкина.