СМИ рассказали о бедственном положении бывшей жены Ефремова

После того, как актера Михаила Ефремова посадили за убийство и нетрезвое вождение, его бывшая жена Ксения Качалина живет почти без денег, узнали СМИ. Помимо этого, о ней некому позаботиться.

Сейчас бывшая супруга Ефремова проживает в грязной и неухоженной квартире, сообщил телеканал НТВ.

«Мне не помогает деньгами никто. Хорошо, что у кошек есть еда», — поделилась Качалина.

Четвертая супруга актера рассказала, что причиной ее финансового состояния стало закрытие Ефремовым банковской ячейки с 80 миллионами рублей, об этом напомнили в ИА Nation.News.

Бывшая супруга уверила, что не собирается подавать в суд на свою дочь Анну-Марию, чтобы та платила родительнице алименты. Также она пообещала дождаться мужа из мест лишения свободы.

Ефремов оказался в тюрьме после того, как 8 июня в центре Москвы попал в аварию. Актер был пьян и вылетел на своем автомобиле на встречку, где врезался в фургон. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов. Дело вызвало широкий общественный резонанс.