Накопительную пенсию в России повысят более чем на 9%

В 2020 году россиянам увеличат размер накопительной пенсии. Перерасчет сделают с 1 августа, он коснется 80 тысяч человек. Никаких заявлений для этого не требуется.

Пенсии повысят на 9,13%, уточнили в пресс-службе Пенсионного фонда. Коэффициент рассчитали по результатам инвестированных накоплений за 2019 год. Они оказались втрое больше уровня инфляции.

На индексацию могут рассчитывать и участники программы софинансирования пенсионных накоплений, получающие средства срочной пенсионной выплатой. Ее период человек определяет самостоятельно. Среди россиян 32 тысячи таких пенсионеров. С августа они будут получать больше на 7,99%.

«Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 миллиарда рублей, из которых 1,53 миллиарда пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 миллиона — на повышение выплат участников программы софинансирования пенсии», — подчеркнули в ПФР.

В ведомстве добавили, что сейчас размер средней накопительной пенсии в РФ равняется 956 рублям в месяц. При срочной пенсионной выплате участники программы софинансирования получают около 1705 рублей.

Оба вида пенсии назначаются женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. Раньше это может произойти, если у человека есть право на досрочный выход на пенсию.