Найден второй бортовой самописец L-410

Второй бортовой самописец потерпевшего крушение в Иркутской области L-410 найден на месте трагедии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

О нахождении первого бортового самописца также стало известно 13 сентября. Представители прокуратуры уточнили, что самолет был полностью разрушен, следов пожара нет. Выжившего пилота пока не удалось допросить. Он находится в шоковом состоянии.

СК заявил, что приоритетными версиями трагедии считаются отказ техники и ошибка экипажа.

L-410 потерпел крушение вечером 12 сентября в тайге. Он летел из Иркутска в поселок Казачинское. Всего на борту находились 16 человек, четверо из них погибли, еще 12 пострадали.

По факту случившегося открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Обстоятельства и причины также выясняют сотрудники прокуратуры.

Власти Иркутской области окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. В регионе объявлен траур по погибшим. Для родственников пассажиров самолета L-410 открыта горячая линия. Последнюю информацию можно получить по телефону (39-52) 40-99-99.