Горячую линию открыли в Приангарье после крушения самолета L-410

Горячая линия начала работать для родственников пассажиров самолета L-410, рухнувшего в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«На базе МЧС России по Иркутской области организована горячая линия для родных и близких тех, кто погиб или пострадал в крушении. По номеру (3952) 40-99-99 можно получить всю последнюю информацию», — написал Кобзев у себя в Instagram.

Самолет разбился вечером 12 сентября в четырех километрах от поселка Казачинское. На борту находились 16 человек, четверо погибли, 12 получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу. Состояние четырех человек оценивается как тяжелое, трое находятся в реанимации. Их планируют доставить в Иркутск бортом санавиации.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Обстоятельства и причины случившегося также выясняют сотрудники прокуратуры.

Семьям жертв крушения выплатят по миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысяч рублей, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести получат по 250 тысяч рублей, в легкой — по 100 тысяч рублей.