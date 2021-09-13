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    13 сентября 2021, 07:01

    Найден один из черных ящиков на месте крушения самолета в Иркутской области — СМИ

    Екатерина Шамина

    В Иркутской области на месте крушения самолета L-410 обнаружили черный ящик. Самолет был полностью разрушен после жесткой посадки 12 сентября.

    Найден один из черных ящиков на месте крушения самолета в Иркутской области — СМИ

    «Один ящик нашли», — сообщил ТАСС источник в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

    В прокуратуре уточнили, что после жесткой посадки самолет был полностью разрушен, следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии.

    Под Иркутском 12 сентября совершил жесткую посадку самолет L-410. Он следовал по маршруту Иркутск — Казачинское. На борту находились 16 человек. В том числе, два члена экипажа. Он упал в тайге в четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское.

    В авиакрушении погибли четыре человека. В среду, 15 сентября, в Иркутской области объявлен траур по погибшим.

    Региональные власти окажут помощь семьям жертв и раненых. О причинах трагедии пока известно немного. Диспетчеры говорят, что самолет перед жесткой посадкой зашел на второй круг, а потом пропал с радаров.