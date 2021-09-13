В Иркутской области на месте крушения самолета L-410 обнаружили черный ящик. Самолет был полностью разрушен после жесткой посадки 12 сентября.

«Один ящик нашли», — сообщил ТАСС источник в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В прокуратуре уточнили, что после жесткой посадки самолет был полностью разрушен, следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии.

Под Иркутском 12 сентября совершил жесткую посадку самолет L-410. Он следовал по маршруту Иркутск — Казачинское. На борту находились 16 человек. В том числе, два члена экипажа. Он упал в тайге в четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское.

В авиакрушении погибли четыре человека. В среду, 15 сентября, в Иркутской области объявлен траур по погибшим.

Региональные власти окажут помощь семьям жертв и раненых. О причинах трагедии пока известно немного. Диспетчеры говорят, что самолет перед жесткой посадкой зашел на второй круг, а потом пропал с радаров.