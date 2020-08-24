«Надо было потянуть время». Добровинский объяснил возвращение Пашаева в дело Ефремова

С самого начала было понятно, что Ефремов вновь будет пользоваться услугами Эльмана Пашаева в качестве адвоката. Отказ от его услуг был нужен только для того, чтобы потянуть время, считает защитник пострадавшей стороны Александр Добровинский.

Об этом он рассказал в беседе с «360».

Я же говорил об этом много раз, я еще в пятницу на суде об этом сказал — что так и будет. Им надо было достать свидетеля, который исчез, и потянуть время. Это очень хорошо, что Пашаев вернулся, потому что с ним веселее Александр Добровинский.

Добровинский выразил сожаление, что «Ефремов в очередной раз обманул суд».

«Ефремов сказал, что его жена завтра будет встречаться с адвокатами. Потом произошла следующая вещь: к нам пришла очень важная информация по этому делу, и мы срочно должны были устроить совещание. Когда мы вышли, на нас сразу набросились с вопросами. Зная характер господина Пашаева [могу сказать, что] он же не мог на это просто так не отреагировать. Поэтому вместо того, чтобы дождаться среды, как и обещал Ефремов, Пашаеву срочно надо было что-то выдать в эфир. Вот он и выдал», — пояснил защитник.

Ранее Эльман Пашаев подтвердил «360», что заключил с Михаилом Ефремовым новое соглашение. Он отметил, что интересы актера будут представлять и другие адвокаты, но основным защитником останется именно Пашаев.