Добровинский получил «сверхнужную» информацию против Ефремова

Адвокат погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил о получении очень «интересной информации» не в пользу актера. Подробности будут известны на очередном заседании.

Александр Добровинский приоткрыл завесу тайны следующего заседания. По словам адвоката, в его распоряжении есть «сверхнужная» информация, рассказал «Пятый канал». Однако подробностями адвокат не поделился. «Мы получили новую информацию, очень важную для нас. Все узнаете, когда снова начнется суд», — заявил Добровинский.

Судебное заседание должно было состояться 24 августа, но из-за отсутствия адвокатов у Ефремова заседание перенесли на 31 августа.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался от своих адвокатов, при этом Эльмана Пашаева актер оставил консультантом по делу. Сам Ефремов отметил, что хочет найти защитников «посильнее». Решение актера отказаться от нынешних правозащитников одобрил Генрих Падва.

Накануне Эльман Пашаев отрицал наличие отпечатков Ефремов на руле машины. По мнению Пашаева, на руле отпечатки другого человека, но кого именно — он не назвал.