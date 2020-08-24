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    24 августа 2020, 15:53

    Ефремов вновь заключил соглашение с Пашаевым. Но могут быть еще адвокаты

    Екатерина Керсипова , Мария Бокарева

    Актер Михаил Ефремов недолго обходился без своего адвоката Эльмана Пашаева. Юрист в разговоре с «360» подтвердил, что подозреваемый в смертельном ДТП заключил с ним новое соглашение.

    На минувшей неделе актер отказался от услуг Пашаева, который представлял его интересы, переведя адвоката в ранг консультантов по своему делу. Однако теперь Ефремов и Пашаев заключили новое соглашение.

    Эльман Пашаев подтвердил «360», что заключил с Михаилом Ефремовым новое соглашение. По словам Пашаева, актера будут защищать и другие адвокаты, но основным защитником будет сам Эльман Пашаев. «Могут быть еще адвокаты. Идут переговоры», — ответил адвокат.

    Ранее Михаил Ефремов сообщил, что отказывается от Пашева, потому что ему нужны защитники «посильнее». Из-за этого судебное заседание перенесли на 31 августа.

    В понедельник Александр Добровинский заявил, что подучил очень важную информацию не в пользу Ефремова. Подробности будут известны на ближайшем заседании.

    Новости SMI.FM