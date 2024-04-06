06 апреля 2024, 03:50
Экипаж самолета Москва — Волгоград заметил НЛО при наборе высоты в Шереметьево
Aviaincident: шар с серебристым оттенком заметили пилоты самолета в Шереметьево
Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Волгоград, при наборе высоты в аэропорту Шереметьево заметили неопознанный объект. О происшествии в небе сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Экипаж сообщил о шаре с серебристым оттенком без подвеса, который они наблюдали на высоте 10 650 метров. Самолет при этом находился на высоте 7300 метров. Это произошло 4 апреля в 15:03 по московскому времени. Самолет принадлежит авиакомпании Аэрофлот.
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«Доклад экипажа о наблюдении шара с серебристым оттенком без подвеса на эшелоне 350 перед собой. Самолет A320, RA-73759, рейс AFL1186-IS», — уточнили авторы поста.
В декабре два американских плейнспоттера заметили неопознанный летающий объект рядом с самолетом президента США Джо Байдена. Таинственный объект был похож на светящийся шар.
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