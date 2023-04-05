Общество 05 апреля 2023, 12:25 Неопознанный объект обнаружили в небе над Ленинградской областью — СМИ Shot: над Сосновым бором в Ленинградской области заметили неопознанный летательный объект

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Днем 5 апреля в небе над Сосновым бором в Ленинградской области заметили неопознанный летательный объект, сообщил Telegram-канал Shot. По данным издания, он находится на высоте около 10 тысяч метров и движется со скоростью 200 километров в час.

Журналисты отметили, что власти объявили сигнал «Режим». Его применяют в качестве требования о прекращении нарушения порядка использования российского воздушного пространства.

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Источники издания рассказали, что объект распознали как небольшой шар. Сейчас он находится на высоте около 10 километров. По данным Telegram-канала Mash, объект обнаружили системы ПВО. Шар движется со стороны Европы. Власти Ленинградской области пока не комментировали этот случай.

В конце февраля из-за неизвестного объекта в петербургском аэропорту Пулково ввели план «Ковер». Это режим, предполагающий вывод всех воздушных судов, за исключением военных самолетов и лайнеров, выполняющих задачи поиска и спасения. Позже режим отменили, власти Петербурга отменили ограничения на полеты.