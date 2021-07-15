Начался прием заявлений на школьные выплаты

Прием заявлений на единовременную выплату для детей школьного возраста в России начался 15 июля. Семьи со школьниками должны получить по 10 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ, по которому все семьи, где есть дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплаты полагаются семьям с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, у которых есть ограничения по здоровью и которые продолжают учиться в школе. Об этом написал ТАСС.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее говорил, что на единовременную выплату будет выделено 204 миллиарда рублей. Деньги получат более 20 миллионов детей.

Подать заявление на выплату можно дистанционно через портал госуслуг или лично через клиентскую службу Пенсионного фонда России. В случае подачи заявления онлайн никаких дополнительных документов не требуется, уточил Минтруд.

Также ведомство совместно с Минцифры 11 июля запустило новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах. Рассылку от сайта с предзаполненными документами на школьную выплату получили 12,5 миллиона родителей. Выплаты на 9,8 миллиона детей оформили семь миллионов родителей.

Деньги начнут перечислять с 16 августа. Выплату можно получить безналично, ее отправят на карту родителя. Обратиться за выплатой можно до конца октября 2021 года.