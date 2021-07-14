Перечисление выплат на детей-школьников начнется 16 августа

В России большинство семей с детьми-школьниками начнут получать единовременную выплату с 16 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день», — процитировал ТАСС слова главы Минтруда Антона Котякова.

В пресс-службе уточнили, что с 15 июля родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд. Тем не менее многие уже получили в личном кабинете на госуслугах предзаполненные заявления. Кроме того, обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября.

Больше 4,5 миллиона родителей в России уже направили заявление на выплату детям школьного возраста через портал госуслуг, рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Пособие оформляется на детей от шести до 18 лет. Право на получение 10 тысяч рублей до 23 лет имеют россияне с инвалидностью, если они обучаются по общеобразовательным программам в школах или интернатах.