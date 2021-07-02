Путин подписал указ о единовременной помощи родителям школьников

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей перед школой. Их можно получить уже в августе. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Выплату получит один из родителей, у которого есть дети в возрасте от 6 до 18 лет. При этом шесть лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября этого года. Семья получит по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, подходящего под этот возраст.

Деньги можно получить с августа по декабрь этого года. Выплаты не будут учитываться во время подсчета среднего дохода семьи при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

На единовременную выплату также имеют право инвалиды либо лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся по основным общеобразовательным программам.

Ранее заместитель главы Минтруда России Ольга Баталина сообщила, что заявления на выплаты семьям с детьми школьного возраста начнут принимать в середине июля.

Помощь семьям с детьми школьного возраста поручил предоставить Владимир Путин во время послания Федеральному собранию