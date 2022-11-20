Общество 20 ноября 2022, 05:29 Началось оформление выплат для пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме на Сахалине Власти Сахалина принимают документы на выплаты для пострадавших из-за взрыва газа в доме

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Администрация Тымовского района Сахалинской области начала оформлять документы на выплаты жильцам дома 6А по улице Библиотечная, где произошло частичное обрушение после взрыва газа. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале регионального правительства.

«Специалисты ждут пострадавших в мэрии муниципалитета — прием организовали в актовом зале», — отмечается в заявлении.

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С 20 ноября полиция начнет выдавать справки об утере документов. Пока доступ к пострадавшим квартирам ограничен. Прокуратура Сахалинской области принимает обращения от жильцов частично разрушенного дома.

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Инцидент произошел днем 19 ноября. По предварительным данным, взорвался 20-литровый газовый баллон, в результате чего погибли девять человек, еще несколько могут оставаться под завалами.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно подключился к решению проблем оставшихся без крова людей. Их разместили в местах временного пребывания. По словам главы региона, пострадавшие получат новое жилье. В Тымовском районе Сахалина объявлен траур по погибшим, среди которых четверо детей.