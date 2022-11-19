Происшествия 19 ноября 2022, 16:21 Стихийный мемориал появился в Южно-Сахалинске в память о погибших при взрыве в Тымовском детях «Известия»: люди приносят цветы и игрушки к стихийному мемориалу в Южно-Сахалинске

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Стихийный мемориал появился в Южно-Сахалинске в память о детях, погибших при взрыве газового баллона в жилом доме в Тымовском. Об этом сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.

Люди зажигают свечи, приносят игрушки и возлагают цветы.

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В Тымовском районе Сахалина объявили траур.

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«Соболезную членам семей погибших. Пострадавшим мы окажем всю необходимую помощь, включая решение жилищных вопросов», — написал губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Взрыв дома в Тымовском произошел примерно в 05:00 по Москве. Момент взрыва попал на видео. Вероятной причиной произошедшего назвали взрыв 20-литрового газового баллона, который подключили к плите для готовки. Накануне в том районе сильно пахло газом, но никто не обратился в экстренные службы.

Погибли девять человек, четверо из них — дети. Врачи также сообщили о тяжелом состоянии пожилой женщины, пострадавшей в результате взрыва.