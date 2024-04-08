08 апреля 2024, 11:10
Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ может начать снижать ключевую ставку при замедлении инфляции
Центральный банк России может пойти на снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года, если инфляция продолжит замедляться. Об этом на заседании комитетов Госдумы сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Если и дальше инфляция продолжит устойчиво замедляться, то сможем снижать ставку в этом году. Во второй половине года, скорее всего», — отметила она.
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Набиуллина отметила, что Центробанку необходимо учитывать большое количество инфляционных рисков.
В марте регулятор установил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В 2023 года Центральный банк начал принимать меры по борьбе с инфляцией и повышать ставку.
При этом опросы продемонстрировали, что больше половины россиян не смогли объяснить, что такое ключевая ставка и какую роль она играет в экономических процессах в стране.
Ране Набиуллина заявила, что Центральный банк полностью готов к новым санкциям со стороны недружественных стран.
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