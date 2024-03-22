Деньги 22 марта 2024, 16:22 ЦБ заявил о постоянной готовности к новым санкциям Глава ЦБ Набиуллина: регулятор постоянно готов к новым санкциям Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

Читать 360tv в

Центробанк всегда готов к введению новых антироссийских санкций, заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее процитировало РИА «Новости».

«Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры», — отметила Набиуллина на пресс-конференции.

Реклама

Она добавила, что все меры обсуждаются предварительно.

Эльвира Набиуллина также прокомментировала обсуждения Евросоюзом возможности использования замороженных российских активов. Она заверила, что банк будет принимать меры для защиты интересов РФ.

Стало известно также, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Такое решение Совет директоров Банка России принял 22 марта. Показатель достиг этого уровня еще в декабре 2023 года.