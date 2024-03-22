Деньги 22 марта 2024, 16:06 Набиуллина допустила снижение ключевой ставки при одном условии Банк России: ключевую ставку могут понизить во второй половине года РИА «Новости»

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года, но только при условии устойчивого снижения инфляции. Об этом она заявила на заседании Совета директоров Банка России.

«Динамика инфляции и баланс рисков для ее прогноза — это ключевые факторы для выбора дальнейшей траектории ключевой ставки, включая момент возможного перехода к снижению ставки», — передали в пресс-службе ЦБ.

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Пока Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. С прошлого года регулятор начал повышать ее для борьбы с инфляцией. Пока кредитная активность россиян замедляется, но неравномерно. Норма сбережений остается высокой.

При этом большинство россиян не знают, что такое ключевая ставка. Как показал опрос аналитического центра НАФИ, сообщало РИА «Новости», 60% респондентов не смогли объяснить, что это такое и какую роль играют ее изменения.