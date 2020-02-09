    09 февраля 2020, 21:28

    ФСБ и СВР смогут призывать резервистов на военную службу

    Александра Каширина

    Теперь резервистов будут призывать на военную службу не только военкоматы, но и ФСБ России, а также Служба внешней разведки (СВР). Такой закон подписал президент Владимир Путин.
    ФСБ и СВР смогут призывать резервистов на военную службу

    Как говорят эксперты и авторы поправок, это вернет упорядоченность системы призыва. Теперь призывать военных и вести их учет сможет не только военкомат, но Служба внешней разведки и ФСБ.

    До этого, чтобы спецслужбам вызвать на работу своего бывшего специалиста, им необходимо было задействовать военкоматы и раскрывать часть конфиденциальной информации.

    Помимо этого, современные войны сложно представить без участия спецслужб. К тому же раньше, по словам экспертов, можно мобилизовывать военных в течение нескольких недель, так как войны были позиционные. Современные войны быстротечные, и требуют быстрый сбор специалистов. Из-за этого спецслужбы должны иметь право минуя военкоматы, призывать необходимых запасников.

    Ранее сообщалось, что российская разведчица рассказала о претенденте на звание разведчика-нелегала. До этого, 28 января СВР рассекретила данные о нескольких выдающихся советских и российских разведчиках-нелегалах.