ФСБ и СВР смогут призывать резервистов на военную службу

Как говорят эксперты и авторы поправок, это вернет упорядоченность системы призыва. Теперь призывать военных и вести их учет сможет не только военкомат, но Служба внешней разведки и ФСБ.

До этого, чтобы спецслужбам вызвать на работу своего бывшего специалиста, им необходимо было задействовать военкоматы и раскрывать часть конфиденциальной информации.

Помимо этого, современные войны сложно представить без участия спецслужб. К тому же раньше, по словам экспертов, можно мобилизовывать военных в течение нескольких недель, так как войны были позиционные. Современные войны быстротечные, и требуют быстрый сбор специалистов. Из-за этого спецслужбы должны иметь право минуя военкоматы, призывать необходимых запасников.

Ранее сообщалось, что российская разведчица рассказала о претенденте на звание разведчика-нелегала. До этого, 28 января СВР рассекретила данные о нескольких выдающихся советских и российских разведчиках-нелегалах.