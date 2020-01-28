    28 января 2020, 13:16

    Данные семи разведчиков-нелегалов раскрыли в России

    Александра Ломейко

    Служба внешней разведки (СВР) рассекретила данные о нескольких выдающихся советских и российских разведчиках-нелегалах. Спецслужба назвала имена семи человек. Каждый из них внес вклад в безопасность России.
    Данные семи разведчиков-нелегалов раскрыли в России

    Список озвучил на пресс-конференции директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, которого процитировало РИА «Новости».

    «Это Герой России Юрий Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Ким, Герой Советского Союза Михаил Васенков», — перечислил Нарышкин.

    Он также упомянул Героя России Виталия Нетыксу и его жену Тамару. В числе рассекреченных разведчиков оказались Владимир Лохов и Виталий Нуйкин.

    Пресс-бюро СВР пообещало позже опубликовать подробности биографии своих сотрудников.

    Нелегалом считается разведчик, который работает в чужой стране под видом ее гражданина или гражданина другого государства.

    О намерении раскрыть имена семи «сотрудников особого резерва» Нарышкин рассказал в декабре 2019 года. В СВР приурочили это к столетнему юбилею службы.

    Официально Служба внешней разведки появилась в 1920 году. Сергей Нарышкин заявил, что она функционировала и ранее. Сотрудничал с отечественной разведкой в свое время Петр I.